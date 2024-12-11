О нас

Бюджет Нахчывана на 2025 год рекомендован к обсуждению в Верховном Меджлисе

Бюджет Нахчывана на 2025 год рекомендован к обсуждению в Верховном Меджлисе
Финансы
11 декабря 2024 г. 19:11
Бюджет Нахчывана на 2025 год рекомендован к обсуждению в Верховном Меджлисе

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год прогнозируются в размере 527,96 млн манатов, а расходы - 540 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект бюджета обсуждался на заседании Комитета по экономической политике Верховного Меджлиса автономной республики.

Председатель комитета Эмин Шихалиев отметил рост доходных источников бюджета, что свидетельствует о новом этапе экономического развития региона.

Министр финансов автономной республики Гасан Исмаилов, исполняющий обязанности министра экономики Аббас Исмаилов и заместитель начальника Государственной налоговой службы Анар Ибрагимов представили подробную информацию о проекте.

По итогам заседания Комитет по экономической политике рекомендовал проект бюджета к обсуждению на очередном заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики седьмого созыва.

Напомним, что доходы бюджета Нахчывана на 2024 год прогнозировались на уровне 173,1 млн манатов, а расходы - 516,37 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nakhchivan's 2025 budget recommended for discussion in Supreme Assembly
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın 2025-ci il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi