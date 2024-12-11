Бюджет Нахчывана на 2025 год рекомендован к обсуждению в Верховном Меджлисе

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год прогнозируются в размере 527,96 млн манатов, а расходы - 540 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект бюджета обсуждался на заседании Комитета по экономической политике Верховного Меджлиса автономной республики.

Председатель комитета Эмин Шихалиев отметил рост доходных источников бюджета, что свидетельствует о новом этапе экономического развития региона.

Министр финансов автономной республики Гасан Исмаилов, исполняющий обязанности министра экономики Аббас Исмаилов и заместитель начальника Государственной налоговой службы Анар Ибрагимов представили подробную информацию о проекте.

По итогам заседания Комитет по экономической политике рекомендовал проект бюджета к обсуждению на очередном заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики седьмого созыва.

Напомним, что доходы бюджета Нахчывана на 2024 год прогнозировались на уровне 173,1 млн манатов, а расходы - 516,37 млн манатов.