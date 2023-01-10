Бюджет Нахчывана на 2023 год составит более 614 млн манатов

Расходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год определены в размере 614 млн 652 тыс. 500 манатов. Из них 132 млн 222 тыс. манатов будут обеспечены за счет доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики, а 482 млн 430 т

Расходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год определены в размере 614 млн 652 тыс. 500 манатов. Из них 132 млн 222 тыс. манатов будут обеспечены за счет доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики, а 482 млн 430 тыс. 500 манатов - за счет дотаций, выделенных Нахчывану.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам после девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва заявил депутат Верховного меджлиса Эхтимад Мамедов.

Отметим, что в сессии принял участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыване Фуад Наджафли.