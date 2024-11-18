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Бюджет Госфонда соцзащиты на 2025 год увеличивается на 10,5%

Бюджет Госфонда соцзащиты на 2025 год увеличивается на 10,5% 11:45
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:41
Бюджет Госфонда соцзащиты на 2025 год увеличивается на 10,5%

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2025 году вырастут более чем на 10%.

Как сообщает Report, бюджет фонда на следующий год прогнозируется на уровне 7 млрд 676,4 млн манатов, что на 10,45% превышает утвержденный показатель на 2024 год.

Из этой суммы 7 млрд 617,4 млн манатов планируется обеспечить за счет сборов отчислений на обязательное социальное страхование и прочих доходов (рост на 13,3%), еще 59 млн - остаток на счетах фонда на конец 2024 года.

В структуре расходов в 2025 году основная их часть будет направлена на выплаты населению - 7 млрд 408,9 млн манатов (рост на 10,5%). В том числе, на пенсионные платежи населению планируется направить 7 млрд 210,5 млн манатов (рост на 10,5%), на выплату пособий - 198,4 млн манатов (рост на 9,25%).

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri və xərcləri 10 %-dən çox artırılır

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