Бюджет ГНФАР на этот год изменился

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 23 декабря 2021 года о бюджете Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2022 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 23 декабря 2021 года о бюджете Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2022 год.

Как сообщает Report, согласно изменению, прогноз доходов фонда на этот год увеличен на 5 199,4 млн манатов или 9,4%, с 10 589,7 млн манатов до 15 789,1 млн манатов, а прогноз расходов на этот год уменьшен на 1 192,6 млн манатов или 9,3%, с 12 789,7 млн манатов до 11 597,1 млн манатов.

В конечном итоге, баланс бюджета ГНФАР составит 4,192 млрд манатов, что увеличит его активы примерно на 2,5 млрд долларов США (текущий прогноз предполагал дефицит в размере 2,2 млрд манатов).

Кроме того, в этом году трансферты из ГНФАР в бюджет были сокращены на 1 192,5 млн манатов, или на 9,4%, с 12 710 млн манатов до 11 517,5 млн манатов.