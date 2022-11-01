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Бюджет Фонда страхования по безработице увеличен на 17%

Бюджет Фонда страхования по безработице увеличен на 17% Доходы Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения ожидаются в размере 212,7 млн манатов в следующем году.
Финансы
1 ноября 2022 г. 15:01
Бюджет Фонда страхования по безработице увеличен на 17%

Доходы Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения ожидаются в размере 212,7 млн манатов в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Фонда на 2023 год.

Согласно документу, это на 8% больше показателя исполнения в 2021 году и на 17,3% больше утвержденного прогноза 2022 года.

В 2023 году 159,5 млн манатов доходов Фонда будет сформировано за счет сборов на страхование по безработице. Из них 22,4 млн манатов поступят из бюджетных организаций, 22,4 млн манатов - от работающих в этих организациях, 114,7 млн манатов - от внебюджетного сектора. Кроме того, Фонд получит 0,1 млн манатов других доходов, и, по прогнозу, будет иметь 53 млн манатов неиспользованных средств на конец предыдущего года.

Прогнозируется, что расходы Фонда в следующем году составят 212,7 млн манатов. Это на 62,7% больше показателя исполнения в 2021 году и на 17,3% больше утвержденного прогноза 2022 года.

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Версия на английском языке Budget of Unemployment Insurance Fund to be increased by 17% 
Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsi 17 % artırılır

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