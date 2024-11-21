Бюджет Фонда страхования от безработицы с 2025 года охватит и Нахчыван

С 2025 года доходы и расходы Фонда страхования от безработицы будут включать также бюджет одноименного фонда Нахчыванской Автономной Республики.

С 2025 года доходы и расходы Фонда страхования от безработицы будут включать также бюджет одноименного фонда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда на 2025 год.

Согласно документу, формирование бюджета фонда с учетом Нахчывана обеспечит целостность государственной политики в сфере занятости и даст возможность получать более точную информацию о ее охвате.

В ведомстве отметили, что это также создаст условия для корректного отражения данных о занятости населения и учета доходов и расходов в сводном бюджете.