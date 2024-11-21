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Бюджет Фонда страхования от безработицы с 2025 года охватит и Нахчыван

Бюджет Фонда страхования от безработицы с 2025 года охватит и Нахчыван С 2025 года доходы и расходы Фонда страхования от безработицы будут включать также бюджет одноименного фонда Нахчыванской Автономной Республики.
Финансы
21 ноября 2024 г. 18:32
Бюджет Фонда страхования от безработицы с 2025 года охватит и Нахчыван

С 2025 года доходы и расходы Фонда страхования от безработицы будут включать также бюджет одноименного фонда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда на 2025 год.

Согласно документу, формирование бюджета фонда с учетом Нахчывана обеспечит целостность государственной политики в сфере занятости и даст возможность получать более точную информацию о ее охвате.

В ведомстве отметили, что это также создаст условия для корректного отражения данных о занятости населения и учета доходов и расходов в сводном бюджете.

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Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsi Naxçıvanı da əhatə edəcək

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