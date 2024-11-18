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Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год увеличивается на 9,5%

Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год увеличивается на 9,5% 11:45
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:29
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год увеличивается на 9,5%

Доходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2025 год прогнозируются на уровне 260,7 млн манатов, что на 9,5% больше показателя на 2024 год.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о бюджете фонда на 2025 год.

Бюджет фонда в следующем году будет бездефицитным.

В структуре доходов фонда 206,4 млн манатов обеспечат поступления по отчислениям на страхование от безработицы (рост на 11,7%), а 54,3 млн манатов - остаток, предполагаемый на конец 2024 года (на 2% больше).

В структуре расходов в следующем году на финансирование мероприятий по самозанятости планируется направить 77 млн манатов (рост на 5,5%).

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