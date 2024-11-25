Бюджет Фонда ОМС на 2025 год составит 3 млрд манатов

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Азербайджана в 2025 году составит около 3 млрд манатов, что позволит покрыть 70,6% расходов на здравоохранение через систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Азербайджана в 2025 году составит около 3 млрд манатов, что позволит покрыть 70,6% расходов на здравоохранение через систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, общие расходы на здравоохранение в следующем году составят 2 млрд манатов или 7,4% от всех бюджетных расходов.

Депутат отметил, что увеличение бюджета ФОМС улучшит доступность и качество медицинских услуг.

"С 2025 года начнется обеспечение лекарствами амбулаторных больных за счет страхования. Пациенты, проходящие лечение в рамках государственных медицинских программ, также постепенно включаются в систему страхования, что полностью обеспечит их лечение за счет полиса ОМС. Реализация обязательного медицинского страхования идет успешно, удовлетворенность населения растет", - сказал Амирасланов.

Напомним, что в 2024 году бюджет ФОМС составляет 2 млрд 850,3 млн манатов.