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​БМВБ: Деятельность биржи временно приостановлена

Представитель биржи: Не может быть и речи о закрытии биржи

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Временно приостановлено заключение валютных сделок между банками на Бакинской межбанковской валютной бирже (БМВБ). В настоящее время заключение сделок осуществляется на открытом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на БМВБ, это связано с приостановкой деятельности БМВБ. Представитель банка отметил, что это носит временный характер.

"Точная дата возобновления деятельности биржи неизвестна. Однако не может быть и речи о закрытии биржи", - отметил он. 

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