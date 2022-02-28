Бумаги "Сбербанка" на Лондонской бирже упали на 75,11%

Европейским дочерним компаниям российского государственного "Сбербанка" в ближайшее время грозит банкротство вследствие новых санкций Евросоюза, введенных в отношении РФ.

Бумаги российского "Сбербанка" на Лондонской бирже после начала торгов упали на 75,11%, до 1,011 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:45 мск.

На данный момент торги бумагами приостановлены.

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Европейским дочерним компаниям российского государственного "Сбербанка" в ближайшее время грозит банкротство вследствие новых санкций Евросоюза, введенных в отношении РФ.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В частности, речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его "дочках" в Хорватии и Словении.

Отмечается, что финансовый институт столкнулся со значительным оттоком депозитов вследствие влияния геополитической напряженности на репутацию банка. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, а в распоряжении "нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний".

Австрийское управление финансового рынка (FMA) наложило на Sberbank Europe AG мораторий на платежи до 2 марта. Единственным исключением из него являются выплаты вкладчикам, которым разрешено снимать не более 100 евро в день для покрытия наиболее необходимых ежедневных нужд. Депозиты до 100 тыс. евро в соответствии с законодательством защищены австрийской системой страхования взносов.