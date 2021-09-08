Будут ли покупать исламские облигации, выпущенные в Азербайджане?

Государственные компании, находящиеся в подчинении Азербайджанского инвестиционного холдинга, могут выпускать в обращение сукук (исламский эквивалент обычных облигаций).

Государственные компании, находящиеся в подчинении Азербайджанского инвестиционного холдинга, могут выпускать в обращение сукук (исламский эквивалент обычных облигаций).

Как сообщает Report, в этой связи холдинг намерен сотрудничать с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), являющейся подразделением Группы Исламского банка развития (IsDBG). Между сторонами уже подписан Меморандум о взаимопонимании.

Будут ли клиенты покупать исламские облигации, выпущенные в Азербайджане? Какие экономические последствия будут иметь подобные эмиссии в целом?

Эксперт по исламскому банкингу Руслан Атакишиев, прокомментировавший вопрос Report, считает, что сукук обеспечит приток в страну сотен миллионов долларов в кратчайшие сроки: "Основной целью эмиссии сукук в Азербайджане является определение новых финансовых источников. В стране достаточно людей, которые не покупают облигации, считая их харамом (запрещенные исламом деяния). С другой стороны, в таких странах Персидского залива, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, достаточно тех, кто заинтересован в инвестировании в Азербайджан, но не делает этого по той же причине. Эмиссия сукук обеспечит приток крупных средств в компании, находящиеся под управлением Aзербайджанского инвестиционного холдинга, в короткие сроки. Здесь речь идет о сотнях миллионов долларов".

По его словам, доходность по исламским облигациям в некоторых случаях значительно выше, чем по традиционным облигациям: "Доходность по традиционным облигациям рассчитывается по фиксированным процентам. Независимо от результата, в конечном итоге вы получите процентный доход. В сукук делится чистая прибыль предприятия. В то же время вы разделяете его риски. На первый взгляд создается впечатление, что сукук более рискованная форма вложения, чем традиционные облигации, на самом деле это не совсем так. В международной практике существуют механизмы минимизации рисков сукук различными способами.

Но из-за того, что доходность сукук зависит от результата, в некоторых случаях она значительно выше, чем у традиционных облигаций. Поэтому этим инвестиционным инструментом пользуются не только мусульмане, но и немусульмане".

Эксперт отметил, что при внедрении сукук в Азербайджане могут возникнуть некоторые несоответствия с положениями законодательства: "Здесь может возникнуть вопрос о двойном налогообложении. То есть сукук с одной стороны может облагаться налогом в качестве облигации из-за процентного дохода, с другой стороны из-за дивидендов, поскольку приносит доход от прибыли. Для повышения привлекательности сукук необходимо провести определенные реформы в налоговом и гражданском кодексах страны. Его статус должен быть полностью определен. Соответствующие положения должны быть отражены в законодательстве в целом".