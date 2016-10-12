Будущее Gencebank будет определено на судебном заседании 21 октября

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Гянджинский административно-экономический суд 21 октября в 10:00 проведет заседание по вопросу возобновления лицензии ОАО Gencebank. Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Камиля Рзаева.

По информации, хотя процесс по данному делу был назначен на 9 сентября, до заседания банк выдвинул ходатайство о выплате заработной платы сотрудником с требованием не объявлять банкротство банка. Однако суд не рассмотрел требование и вынес определение. Gencebank подал апелляционную жалобу, однако суд не удовлетворил ее.

Напомним, что Бакинский административно-экономический суд №1 15 февраля принял решение об объявлении Gencebank банкротом и назначении ООО Azerbaijan International Consulting Company в качестве ликвидатора. В ответ Gencebank подал апелляционную жалобу. 18 марта Бакинский апелляционный суд аннулировал определение и решение суда первой инстанции. Дело направлено по назначению в Гянджинский административно-экономический суд.