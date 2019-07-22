Центробанк России хочет включить в "черный список" создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Банк России рассчитывает осенью начать обсуждение возможности включать в "черный список" организаторов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Черный список ЦБ - это база данных, в которую регулятор включает информацию о лицах, чья репутация не соответствует требованиям регулятора. В него вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (более 10%) кредитных организаций.

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению с законодателями этого вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их бенифициарами, организаторами финансовых пирамид, нелегальными кредиторами и в принципе нелегалами на финансовом рынке", - сказал Лях.

По его словам, обсуждение инициативы может начаться осенью.

Сейчас список в основном состоит из лиц, работавших в банках и организациях с отозванной лицензией, отметил глава департамента ЦБ. "Если эта организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, таких лиц [в списке] нет", - добавил он.