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Будет ограничено использование электронной службы налоговой службы

Будет ограничено использование электронной службы налоговой службы Проводятся работы по совершенствованию электронных услуг по продлению в онлайн форме срока действия сертификатов (до истечения их срока действительности) Asan Imza типа «персональный», «рабочий» (бизнес) или «государственный и муниципальный» и по получени
Финансы
25 февраля 2022 г. 16:19
Будет ограничено использование электронной службы налоговой службы

Проводятся работы по совершенствованию электронных услуг по продлению в онлайн форме срока действия сертификатов (до истечения их срока действительности) Asan Imza типа «персональный», «рабочий» (бизнес) или «государственный и муниципальный» и по получению онлайн сертификатов Asan Imza типа «рабочий»(бизнес) и «государственный и муниципальный» на основе сертификата Asan Imza типа «персональный».

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

26, 27 и 28 февраля текущего года в связи с перенесением информации из существующего портала и вводом в эксплуатацию нового на портале www.e-taxes.gov.az будет ограничено использование электронной услуги «Заявка на получение нового сертификата с действующей Asan İmza».

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