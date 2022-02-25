Будет ограничено использование электронной службы налоговой службы

Проводятся работы по совершенствованию электронных услуг по продлению в онлайн форме срока действия сертификатов (до истечения их срока действительности) Asan Imza типа «персональный», «рабочий» (бизнес) или «государственный и муниципальный» и по получени

Проводятся работы по совершенствованию электронных услуг по продлению в онлайн форме срока действия сертификатов (до истечения их срока действительности) Asan Imza типа «персональный», «рабочий» (бизнес) или «государственный и муниципальный» и по получению онлайн сертификатов Asan Imza типа «рабочий»(бизнес) и «государственный и муниципальный» на основе сертификата Asan Imza типа «персональный».

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

26, 27 и 28 февраля текущего года в связи с перенесением информации из существующего портала и вводом в эксплуатацию нового на портале www.e-taxes.gov.az будет ограничено использование электронной услуги «Заявка на получение нового сертификата с действующей Asan İmza».