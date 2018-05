BTC Co. выплатила SOCAR дивиденды в объеме 72 млн манатов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Компания BTC Co., в которой имеет долю Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), объявила о получении дивидендов в объеме 72 млн манатов (42 млн долларов) за истекший период 2017 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2016 год.

По информации, дивиденды в полном объеме выплачены SOCAR.

Отметим, что BTC Co. учреждена для проведения операций по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).