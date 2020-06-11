British Airways продает произведения искусства из своей коллекции для покрытия издержек

Авиакомпания British Airways негласно распродает произведения искусства из своей коллекции на фоне финансовых трудностей из-за последствий пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Evening Standard со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, авиакомпания пригласила экспертов аукционного дома Sotheby`s для оценки некоторых произведений искусства из своей коллекции.

Коллекция British Airways состоит из работ преимущественно британских художников. Многие картины и скульптуры украшают стены и залы в штаб-квартире авиакомпании. В коллекции есть работы Дэмьена Хёрста, Питера Дойга, Бриджет Райли, Аниша Капура, Криса Офили, Трэйси Эмин и многих других. Стоимость одной из картин Бриджет Райли, которая сейчас украшает представительский лаунж в аэропорту Хитроу, по оценкам экспертов, опрошенных Evening Standard, выражается семизначным числом.

Сама British Airways комментировать продажу отказалась, однако источники газеты сообщили, что такая идея изыскания средств поступила от сотрудников авиакомпании. В настоящий момент авиакомпания ведет непростые переговоры с профсоюзами о сокращении 12 тыс. рабочих мест, что, по мнению British Airways, крайне необходимо для сохранения кредитоспособности компании в сложившейся из-за пандемии ситуации. «Мы сейчас в очень непростой ситуации. И делаем то, что никогда прежде не делали. Когда судно идет ко дну, мы не можем держаться за все эти вещи»,— сказал Evening Standard один из источников в авиакомпании.

Предполагается, что после продажи части коллекции British Airways уже не будет восполнять ее, а просто будет брать произведения искусства у картинных галерей на некоторое время для украшения офисов и лаунжей в аэропортах.