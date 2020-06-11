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British Airways продает произведения искусства из своей коллекции для покрытия издержек

British Airways продает произведения искусства из своей коллекции

Авиакомпания British Airways негласно распродает произведения искусства из своей коллекции на фоне финансовых трудностей из-за последствий пандемии. 

Как передает Report, об этом сообщает газета Evening Standard со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, авиакомпания пригласила экспертов аукционного дома Sotheby`s для оценки некоторых произведений искусства из своей коллекции.

Коллекция British Airways состоит из работ преимущественно британских художников. Многие картины и скульптуры украшают стены и залы в штаб-квартире авиакомпании. В коллекции есть работы Дэмьена Хёрста, Питера Дойга, Бриджет Райли, Аниша Капура, Криса Офили, Трэйси Эмин и многих других. Стоимость одной из картин Бриджет Райли, которая сейчас украшает представительский лаунж в аэропорту Хитроу, по оценкам экспертов, опрошенных Evening Standard, выражается семизначным числом.

Сама British Airways комментировать продажу отказалась, однако источники газеты сообщили, что такая идея изыскания средств поступила от сотрудников авиакомпании. В настоящий момент авиакомпания ведет непростые переговоры с профсоюзами о сокращении 12 тыс. рабочих мест, что, по мнению British Airways, крайне необходимо для сохранения кредитоспособности компании в сложившейся из-за пандемии ситуации. «Мы сейчас в очень непростой ситуации. И делаем то, что никогда прежде не делали. Когда судно идет ко дну, мы не можем держаться за все эти вещи»,— сказал Evening Standard один из источников в авиакомпании. 

Предполагается, что после продажи части коллекции British Airways уже не будет восполнять ее, а просто будет брать произведения искусства у картинных галерей на некоторое время для украшения офисов и лаунжей в аэропортах.

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