​Британский лоукостер намерен сократить персонал и авиапарк

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet планирует сократить 30% сотрудников и урезать авиапарк, чтобы приспособиться к новым условиям авиарынка в условиях пандемии коронавируса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С целью реструктуризации бизнеса ЕasyJet в ближайшее время запустит процесс консультаций с сотрудниками по сокращению численности персонала до 30%", - говорится в заявлении компании.

Ожидается, что сокращены будут около 4,5 тысячи сотрудников авиакомпании, а парк самолетов будет уменьшен на 15%, до 302 самолетов к концу 2021 года.

Помимо этого EasyJet планирует продолжать сокращать неосновные расходы по всем направлениям бизнеса, таким как сервис в аэропортах, техническое обслуживание, продажи и маркетинг.

В EasyJet отмечают, что согласны с прогнозом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), согласно которому мировой спрос на авиаперелеты, который наблюдался в 2019 году, восстановится лишь к 2023 году.

EasyJet ранее объявил, что планирует с 15 июня возобновить небольшое число внутренних авиарейсов, а также полеты во Францию. Все полеты будут совершаться с соблюдением мер безопасности здоровья клиентов и членов экипажа.