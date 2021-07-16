Британский регулятор предупреждает об опасности инвестирования в криптовалюту

FCA потратит 11 млн фунтов на маркетинговую кампанию

Британский финансовый регулятор (FCA) потратит 11 млн фунтов (15,2 млн доллара США) на маркетинговую кампанию, цель которой — предупредить население об опасности инвестирования в криптовалюту.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор FCA Нихил Рати.

По его словам, регулятор обеспокоен растущей популярностью криптовалютных инвестиций среди молодежи. Рати утверждает, что все больше молодых людей рассматривают инвестиции как развлечение. Глава регулятора назвал это иррациональным поведением, которое может привести к убыткам.

9 июля стало известно, что Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) усилит контроль за рекламой криптовалют. Регулятор будет пресекать публикацию вводящей в заблуждение рекламы инвестиций в криптовалютные активы. Под особое внимание ASA попадут интернет-платформы и социальные сети.

В конце июня FCA предупреждал об опасности инвестирования в криптоактивы. В ведомстве отмечают, что большинство компаний, предлагающих подобные услуги, не имеют лицензий в Великобритании, поэтому инвесторы не смогут обратиться к финансовому омбудсмену и претендовать на компенсацию убытков.

Также в FCA заявили, что крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance не может работать на территории страны. Регулятор утверждает, что поставщик услуг сайта Binance.com — компания Binance Markets Limited, входящая в Binance Group, которая не имеет лицензии на финансовую деятельность в Великобритании. В июне Управление по финансовому надзору (FCA) насчитало в стране 2,3 млн инвесторов в цифровые активы. Большей популярностью они пользуются у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет — для 45% из них цифровые активы стали первой инвестицией, согласно опросу платформы прямых инвестиций Interactive Investor.