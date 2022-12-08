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Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке

Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании оштрафовало трех трейдеров за манипуляции на рынке на 600 тыс. фунтов стерлингов (730 тыс. долларов) и запретило им продолжать деятельность.
Финансы
8 декабря 2022 г. 10:52
Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании оштрафовало трех трейдеров за манипуляции на рынке на 600 тыс. фунтов стерлингов (730 тыс. долларов) и запретило им продолжать деятельность.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times.

Такое решение принято в отношении Диего Урра, Хорхе Лопеса Гонсалеса и Пуджана Шета из дочерней компании фирмы Mizuho Financial Group. По данным управления, шесть лет назад трейдеры разместили на рынке "вводящие в заблуждение крупные ордеры" на фьючерсы, касающиеся итальянских гособлигаций, которые они не собирались исполнять, сообщает ТАСС. Подобные действия оказали впоследствии негативное воздействие на рынок ценных бумаг.

"Такие манипуляции серьезно подорвали целостность рынка", - указал надзорный орган.

По данным издания, трейдеры опротестовали решение в апелляционном трибунале, где будут заслушаны обе стороны.

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