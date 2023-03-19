О нас

Британский регулятор одобрил слияние банков UBS и Credit Suisse

Британский регулятор одобрил слияние банков UBS и Credit Suisse Банк Англии, исполняющий функции центробанка Соединенного Королевства, одобрил слияние двух крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse.
Финансы
19 марта 2023 г. 15:12
Британский регулятор одобрил слияние банков UBS и Credit Suisse

Банк Англии, исполняющий функции центробанка Соединенного Королевства, одобрил слияние двух крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.

Источники сообщили, что Банк Англии уведомил регулятор Швейцарии, а также руководство UBS и Credit Suisse о том, что не будет препятствовать этой сделке. Ожидается, что официальное заявление об их слиянии может последовать вечером в воскресенье. Как пояснил телеканал, Credit Suisse, оказавшийся в сложном финансовом положении, располагает примерно 5 тыс. сотрудников в Великобритании и является одним из крупнейших работодателей в инвестиционной сфере лондонского Сити.

В интервью агентству Bloomberg гендиректор Credit Suisse Ульрих Кёрнер сообщил о продолжающемся оттоке клиентов. Финансовые аналитики обратили внимание на заявление Saudi National Bank, доля которого в Credit Suisse является самой крупной и достигает 9,8%, об абсолютном нежелании помогать швейцарскому банку путем увеличения своего участия в его капитале.

В четверг Нацбанк Швейцарии был вынужден выдать Credit Suisse кредит в размере до 50 млрд франков (примерно 53,7 млрд долларов). Однако это не остановило снижения котировок акций кредитного учреждения, так как крупные инвесторы отказались предоставлять ему дополнительный капитал. В итоге к завершению торгов в пятницу капитализация Credit Suisse упала до 8 млрд долларов по сравнению с 56,6 млрд у UBS.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
18 марта 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
18 марта 2023 г. 22:38
В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
ФотоВ поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
18 марта 2023 г. 19:55
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi