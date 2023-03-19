Британский регулятор одобрил слияние банков UBS и Credit Suisse

Банк Англии, исполняющий функции центробанка Соединенного Королевства, одобрил слияние двух крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse.

Банк Англии, исполняющий функции центробанка Соединенного Королевства, одобрил слияние двух крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.

Источники сообщили, что Банк Англии уведомил регулятор Швейцарии, а также руководство UBS и Credit Suisse о том, что не будет препятствовать этой сделке. Ожидается, что официальное заявление об их слиянии может последовать вечером в воскресенье. Как пояснил телеканал, Credit Suisse, оказавшийся в сложном финансовом положении, располагает примерно 5 тыс. сотрудников в Великобритании и является одним из крупнейших работодателей в инвестиционной сфере лондонского Сити.

В интервью агентству Bloomberg гендиректор Credit Suisse Ульрих Кёрнер сообщил о продолжающемся оттоке клиентов. Финансовые аналитики обратили внимание на заявление Saudi National Bank, доля которого в Credit Suisse является самой крупной и достигает 9,8%, об абсолютном нежелании помогать швейцарскому банку путем увеличения своего участия в его капитале.

В четверг Нацбанк Швейцарии был вынужден выдать Credit Suisse кредит в размере до 50 млрд франков (примерно 53,7 млрд долларов). Однако это не остановило снижения котировок акций кредитного учреждения, так как крупные инвесторы отказались предоставлять ему дополнительный капитал. В итоге к завершению торгов в пятницу капитализация Credit Suisse упала до 8 млрд долларов по сравнению с 56,6 млрд у UBS.