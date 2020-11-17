Британский лоукостер впервые в истории показал годовой убыток

EasyJet сократила перевозку пассажиров в прошедшем фингоду на 50%, а загруженность рейсов авиакомпании составила 87,2%

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в 2020 финансовом году впервые в своей истории зафиксировал доналоговый убыток на фоне падения выручки из-за негативного влияния пандемии коронавируса и отказался от выплаты годовых дивидендов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, убыток до вычета налогов за фингод, завершившийся 30 сентября, составил 1,27 млрд фунтов стерлингов (1,68 млрд долларов США). За предыдущий финансовый год easyJet получила доналоговую прибыль в размере 430 млн фунтов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали доналоговый убыток авиаперевозчика на уровне 1,16 млрд фунтов.

Результаты easyJet в минувшем фингоду включали в себя разовые расходы в размере 438 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.

Скорректированный доналоговый убыток - ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы - составил 835 млн фунтов по сравнению с прибылью в размере 427 млн фунтов годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал скорректированный доналоговый убыток easyJet на уровне 822,3 млн фунтов. Сама компания предварительно оценивала доналоговый убыток без учета разовых факторов в 815-845 млн фунтов стерлингов.

Выручка easyJet составила 3,01 млрд фунтов стерлингов против 6,39 млрд фунтов в 2019 фингоду. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне 3,01 млрд фунтов.

Выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю) снизилась на 10,6% - до 54,35 фунта.

EasyJet сократила перевозку пассажиров в прошедшем фингоду на 50%, до 48,1 млн человек. Загруженность рейсов авиакомпании составила 87,2% по сравнению с 91,5% годом ранее.

В связи с убытком компания подтвердила, что не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.

С учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 финансового года (в октябре-декабре) easyJet планирует использовать не более 20% перевозочных мощностей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится, отмечается в пресс-релизе.

Авиаперевозчик не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".

Акции easyJet теряют в цене 2,2% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 46,6% с начала 2020 года.