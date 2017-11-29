Британский инвестор приобрел азербайджанскую инвестиционную компанию - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Заключена инсайдерская сделка по приобретению 99% акций инвестиционной компании Capital Management, дочерней компании находящейся в процессе ликвидации Texnikabank.

По полученной Report информации, компания продана британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited после одобрения сделки Палатой надзора за финансовыми рынками.

Пока известно только то, что никаких изменений в руководстве Capital Management не намечается. Директор инвестиционной компании Руслан Джафаров останется на своем посту. 29 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров Capital Management. На встрече основное внимание будет уделено реорганизации Наблюдательного совета, подразделений внутреннего аудита и управления рисками, а также другим вопросам.

Напомним, что Capital Management основана в 2002 году под названием Texnika Capital Management, находящимся сейчас в процессе ликвидации ОАО Texnikabank. Ее уставной капитал составляет 380 тыс. манатов. В настоящее время компания находится под контролем ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).