О нас

Британский фунт вырос на новостях о новом премьер-министре страны

Британский фунт вырос на новостях о новом премьер-министре страны Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии.
Финансы
24 октября 2022 г. 19:27
Британский фунт вырос на новостях о новом премьер-министре страны

Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии.

Как передает Report, фунт стал лидером роста среди основных валют, тогда как большинство других ослабли против доллара США. Пара фунт/доллар выросла до 1,1402 во время азиатской сессии после того, как Борис Джонсон снял свою кандидатуру. Позднее пара сдала завоеванные позиции и торговалась с понижением на 0,2%, по 1,1290.

Колебания фунта против евро были сильнее, пара евро/фунт упала на 0,25%, до 0,8710.

Сунак, один из богатейших политиков в Вестминстере, по просьбе короля Карла III будет формировать новое правительства после ухода в отставку Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра всего шесть недель.

"Похоже, что эта новость уже была в значительной степени учтена рынком, особенно после значительного роста фунта на открытии азиатской сессии, - отметил Майкл Браун, главный рыночный аналитик Caxton. - Победа Сунака в гонке за пост премьер-министра должна существенно восстановить доверие к политике правительства Великобритании, что, вероятно, ограничит падение британских активов в краткосрочной перспективе".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi