Британский фунт вырос на новостях о новом премьер-министре страны

Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии.

Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии.

Как передает Report, фунт стал лидером роста среди основных валют, тогда как большинство других ослабли против доллара США. Пара фунт/доллар выросла до 1,1402 во время азиатской сессии после того, как Борис Джонсон снял свою кандидатуру. Позднее пара сдала завоеванные позиции и торговалась с понижением на 0,2%, по 1,1290.

Колебания фунта против евро были сильнее, пара евро/фунт упала на 0,25%, до 0,8710.

Сунак, один из богатейших политиков в Вестминстере, по просьбе короля Карла III будет формировать новое правительства после ухода в отставку Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра всего шесть недель.

"Похоже, что эта новость уже была в значительной степени учтена рынком, особенно после значительного роста фунта на открытии азиатской сессии, - отметил Майкл Браун, главный рыночный аналитик Caxton. - Победа Сунака в гонке за пост премьер-министра должна существенно восстановить доверие к политике правительства Великобритании, что, вероятно, ограничит падение британских активов в краткосрочной перспективе".