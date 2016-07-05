Британский фунт снизился до 31-летнего минимума

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Британский фунт продолжает обесцениваться со дня появления данных об итогах голосования граждан Великобритании о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit).

Как сообщает Report, днем 5 июля курс фунта опустился до самого низкого показателя с 1985 года.

Так, в ходе аукционов на валютных биржах фунт стерлингов опустился на 1,3% по отношению к доллару - до 1,3115 USD/GBP.

По отношению к евро британская валюта подешевела на 1,1% и впервые с октября 2013 года курс составил 0,8485 GBR/EUR.

Напомним, что предыдущий минимум пары фунт/доллар был зафиксирован 27 июня, когда курс составил 1,3118 USD/GBP.

В день референдума курс фунта к доллару достиг отметки 1,50 доллара. Однако уже на следующий день после референдума фунт начал падать и упал ниже 10% после 1985 года.