Британский фунт постепенно обесценивается

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США постепенно падает. На сегодняшних торгах на азиатских биржах обновлен зафиксированный на прошлой неделе 31-летний минимум.

Как передает Report, после того как утром курс пары доллар/фунт резко упал на 11 пунктов или 8,8% с уровня 1,2481 до 1,1387, он вновь установился на отметке 1,2465 USD/GBP. Биржевые трейдеры объясняют резкое снижение курса низкой ликвидностью валютного рынка.

Аналитическая группа Report считает, что основной причиной шокового падения курса является отрицательная оценка инвесторами возможных рисков вследствие Брексита. Так, Британия заявила о намерении полностью отказаться от единого европейского рынка для сохранения своей экономики. Прогнозируется, что к концу года курс британского фунта вновь будет тестировать уровень 1,14 USD/GBP.