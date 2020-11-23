Британский фунт обновил максимум за 2,5 месяца

Рост наблюдается на новостях о результатах испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.

Курс британского фунта стерлингов в понедельник достиг максимума за 2,5 месяца к доллару на новостях о результатах испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на данные торгов, курс фунта стерлингов вырос к доллару на 0,59%, до 1,336 доллара США за фунт. Ранее в понедельник британская валюта тестировала уровень в 1,3377 доллара США.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.

Основной индекс британского фондового рынка FTSE 100 также торгуется в "зеленой зоне" на новостях об эффективности вакцины.