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Британский фунт не отреагировал на победу Трасс в премьерской гонке

Британский фунт не отреагировал на победу Трасс в премьерской гонке Курс фунта стерлингов к доллару слабо отреагировал в понедельник днем на объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс.
Финансы
5 сентября 2022 г. 16:30
Британский фунт не отреагировал на победу Трасс в премьерской гонке

Курс фунта стерлингов к доллару слабо отреагировал в понедельник днем на объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс фунта к доллару снижался на скромные 0,03% — до 1,1503 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1507 доллара.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди объявил, что по итогам голосования лидером партии избрана глава британского МИД Трасс, во вторник она станет премьер-министром страны.

Непосредственно до этого объявления фунт торговался на уровне чуть ниже 1,15 доллара.

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Версия на английском языке British pound reacts weakly to Truss victory in leadership race

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