Крупнейшие британские компании заморозили выплату дивидендов

С начала пандемии коронавируса COVID-19 крупнейшие британские компании, входящие в индекс FTSE 100, удержали дивидендов за период 2019–2020 годов на 23,85 млрд фунт стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), последней такой компанией стала BT, объявившая в четверг, 7 мая, о замораживании дивидендов на 3,3 млрд фунт стерлингов и предупредившая о том, что будущие выплаты, когда они возобновятся, будут скромнее. Произошло это впервые со времени приватизации компании в 1980-х годах. По данным брокерской компании AJ Bell plc, BT входила в число 20 крупнейших плательщиков дивидендов в Британии. Ранее ожидалось, что в начале года ведущие британские компании выплатят в качестве дивидендов примерно 89 млрд фунт стерлингов за 2019 год и 91,5 млрд фунт стерлингов за 2020 год.

Эксперты говорят, что страна входит в период фундаментальных изменений в том, что касается политики выплаты дивидендов. «Некоторые компании совершенно очевидно переплачивали. Кризис дает возможность многим компаниям переоценить свою политику",— цитирует FT Джеймса де Апхо из компании Majedie.

По мнению многих экспертов, отказ от выплаты дивидендов как минимум частично связан с желанием компаний иметь возможность получить в случае необходимости государственную помощь. «Многие компании хотели быть уверенными в том, что, если дойдет до того, что государственная помощь будет просто необходима, факт выплаты дивидендов не стал бы препятствием для ее получения»,— считает Бритта Вейденбах из DWS, одной из крупнейших компаний по управлению активами.