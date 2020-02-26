Британские компании подешевели за два дня на 126 млрд долларов

Совокупная стоимость британских компаний, бумагами которых торгуют на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась за последние два дня почти на 100 млрд фунтов (более 126 млрд долларов США) на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам торгов во вторник индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 1,94% до 7 017 пунктов.

Как подсчитала газета The Guardian, лишь за 25 февраля совокупная капитализация британских компаний снизилась примерно на 35 млрд фунтов (45,5 млрд долларов США). Днем ранее, когда на фоне активного распространения коронавируса в Италии, Иране и других странах FTSE-100 продемонстрировал самое активное снижение за пять месяцев, акции ста ведущих компаний подешевели еще на 62 млрд фунтов (81 млрд долларов США).

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом, которые сильно пострадали от ограничений на въезд в ряд стран, рекомендаций воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения, и от прекращения воздушного сообщения. Также сильно подешевели акции компаний, производящих товары класса люкс, продажи которых на важном для них рынке Китая резко сократились.

«Нет никаких сомнений в том, что финансовые рынки приходят к пониманию, что нынешний кризис, вероятно, будет чуть более продолжительным, чем многие полагали пару недель назад», — приводит газета Daily Mail объяснение аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона. По его оценке, в краткосрочной перспективе сложно ожидать стабилизации ситуации, а инвесторам нужно привыкнуть к «продолжительному периоду неопределенности и волатильности».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию.