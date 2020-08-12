Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ВВП королевства с апреля по июнь сократился на 20,4% по сравнению с I кварталом этого года

Экономика Великобритании с апреля по июнь сократилась на 20,4% по сравнению с I кварталом этого года в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Национальную статистическую службу.

Британский ВВП в I квартале нынешнего года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что было обусловлено прежде всего значительным падением производства в марте 2020 года. По данным экспертов, это стало самым крупным снижением ВВП за последние более 40 лет - с III квартала 1979 года.

Техническая рецессия - два поквартальных снижения валового внутреннего продукта (ВВП) - последний раз была отмечена в Соединенном Королевстве в 2009 году.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве были инфицированы свыше 310 тыс. человек, из которых более 46,6 тыс. умерли. Британские власти признали, что после ослабления в июне карантинных мер количество случаев передачи коронавирусной инфекции в стране вновь начало расти, поэтому было принято решение временно отказаться от планов дальнейшего ослабления карантина. Последние два дня суточный прирост заразившихся впервые с июня превышает 1 тыс. случаев.