Британская экономика потеряла из-за Brexit более 35 млрд долларов инвестиций

Великобритания потеряла вследствие выхода из Евросоюза (Brexit) 29 млрд фунтов (35,2 млрд долларов) инвестиций.

Великобритания потеряла вследствие выхода из Евросоюза (Brexit) 29 млрд фунтов (35,2 млрд долларов) инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаскел в интервью газете The Financial Times.

По его оценке, потери бизнеса в виде капиталовложений после референдума в 2016 году по вопросу выхода из ЕС эквивалентны 1,3% ВВП Соединенного Королевства. Эксперт не исключает, что данный показатель может увеличиться примерно до 2,8% ВВП в 2026 году, при этом уточнив, что страна последние шесть лет занимает последнее место среди членов Группы семи (G7) по привлечению инвестиций.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей.