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Британская BP завершила второй квартал с рекордной прибылью за 14 лет

Британская BP завершила второй квартал с рекордной прибылью за 14 лет Компания BP сообщила о прибыли во втором квартале в размере 8,45 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 14 лет.
Финансы
2 августа 2022 г. 11:06
Британская BP завершила второй квартал с рекордной прибылью за 14 лет

Компания BP сообщила о прибыли во втором квартале в размере 8,45 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 14 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, рост маржи нефтепереработки и цен на энергоносители также помог ей увеличить дивиденды на 10%.

Прибыль BP без учета изменения стоимости запасов — принятый в компании показатель чистой прибыли — достигла во 2-м квартале 8,45 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Она значительно превысила ожидания аналитиков — те полагали в среднем, что она составит 6,8 млрд долларов.

За первые три месяца 2022 года показатель составил 6,25 млрд долларов, а во 2-м квартале 2021 года — 2,8 млрд долларов.

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