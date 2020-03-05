Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская региональная авиакомпания Flybe объявила себя банкротом из-за влияния коронавируса на продажи, несмотря на ранее одобренный план спасения со стороны властей Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении основного акционера авиаперевозчика - Virgin Atlantic.

Компания прекращает выполнять все рейсы, более двух тысяч человек останутся без работы. "К сожалению, несмотря на усилия всех вовлеченных сторон поддержать авиакомпанию, и не в последнюю очередь сотрудников Flybe, влияние COVID-19 на продажи Flybe означает, что консорциум больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку", - отмечается в заявлении Virgin.Власти Великобритании попросили другие авиакомпании, а также операторов автобусного и железнодорожного сообщения принять пассажиров Flybe по уже проданным билетам.

В январе британское правительство одобрило план по спасению Flybe, намереваясь выделить несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. В начале прошлого года авиакомпания была приобретена компанией Virgin Atlantic совместно с консорциумом инвесторов Connect Airways, в который также входят транспортная группа Stobart Group и инвестфонд Cyrus Capital. Цена сделки составила 2,2 миллиона фунтов стерлингов. В рамках покупки инвесторы также договорились о привлечении бридж-кредита для Flybe в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.