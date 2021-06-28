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Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране

Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране По данным TheBlockCrypto, в прошлом месяце он зафиксировал объемы криптовалютних торгов, эквивалентные 1,5 трлн долларов США
Финансы
28 июня 2021 г. 17:49
Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране

Британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютой, и предупредил, что деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет иметь незаконный характер.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, решение Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA) – один из важнейших шагов, предпринятых регуляторами мира против Binance. Биржа к вечеру среды должна подтвердить, что выполнила требования регулятора.

"Binance Markets Limited не имеет права заниматься любой регулируемой деятельностью в Британии", - заявили в FCA.

В ведомстве добавили, что ни одна другая организация Binance Group не имеет никакой формы разрешения, регистрации или лицензии на осуществление регулируемой деятельности в Британии.

Регулятор обязал Binance до среды сообщить на своем веб-сайте и в социальных сетях, что Binance Markets не имеет права осуществлять деятельность в Британии. Она также должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом FCA до 2 июля.

"Binance заявил, что для сотрудничества с регуляторными органами нужен общий подход, и очень серьезно относится к своим обязательствам. Там добавили, что сообщение FCA "не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com", поскольку Binance Markets Limited является отдельной организацией", — говорится в сообщении.

"Binance является одним из важнейших операторов на быстрорастущем крипто-рынке, предлагая широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, токенами акций. По данным TheBlockCrypto, в прошлом месяце он зафиксировал объемы криптовалютних торгов, эквивалентные 1,5 трлн долларов США", — добавляет FT.

Как отмечает издание, при принятии решений по заявкам о регистрации криптовалютних компаний FCA основывается на данных отчетов по контролю и предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма.

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