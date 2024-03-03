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Британия выделит 250 млн фунтов для бизнеса в Украине

Британия выделит 250 млн фунтов для бизнеса в Украине Кредитный лимит для частного сектора Украины от британского финансового учреждения British International Investment станет доступным с апреля.
Финансы
3 марта 2024 г. 19:11
Британия выделит 250 млн фунтов для бизнеса в Украине

Кредитный лимит для частного сектора Украины от британского финансового учреждения British International Investment станет доступным с апреля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В British International Investment заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине.

Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования через привлечение партнерских финансовых организаций в стране.

"Ранее British International Investment не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина", - отметила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynadakı bizneslər üçün 250 milyon funt sterlinq kredit limiti verəcək

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