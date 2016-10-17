Британия выбыла из топ-5 самых привлекательных для инвесторов стран

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Великобритания выбыла из топ-5 самых привлекательных для инвесторов стран. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, согласно данным доклада Global Capital Confidence Barometer от Ernst & Young (EY), Великобритания впервые с 2009 года лишилась места в списке топ-5 наиболее привлекательных для инвесторов стран.

Уточняется, что в этом году в пятерку стран были включены США, Китай, Германия, Канада и Франция. Доклад составлен на основании опроса 1700 руководителей компании в 45 странах мира с августа по сентябрь 2016 года.

"Brexit является хорошим примером роста геополитических изменений, которые усложнят международные инвестиции", - считает заместитель руководителя по оказанию консультационных услуг Стив Кроускос из EY.

Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе компания ожидает возвращения Британии в рейтинг пяти привлекательных для инвестиций стран: "Британия по-прежнему остается сильной экономикой с большими талантами, огромными активами и длинной историей инноваций и успеха".