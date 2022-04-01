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Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам

Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и Минфина по нерублевым долговым обязательствам.
Финансы
1 апреля 2022 г. 17:12
Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам

Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и Минфина по нерублевым долговым обязательствам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этой следует из сообщения ведомства.

"Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов РФ", - говорится в сообщении.

Разрешение касается долговых обязательств, выпущенных Россией до 1 марта 2022 года. Лицензия будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня и может быть отозвана в любой момент.

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