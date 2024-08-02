Британия продлила разрешение на операции с Национальным расчетным депозитарием

Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей проведение операций с Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей проведение операций с Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно сообщению OFSI, 2 августа генеральная лицензия была продлена, и теперь ее срок истекает 12 октября 2024 года. Документ разрешает "продажу, дивестиции и передачу финансовых инструментов, хранящихся в НРД", а также осуществление платежей за их хранение. До этого действие лицензии истекало 13 августа.

До этого Минфин США продлил разрешение на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября.