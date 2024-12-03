Британия подала антимонопольный иск против Microsoft на 1,27 млрд долларов

Коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов (1,27 млрд долларов) был подан в Великобритании в отношении американской технологической корпорации Microsoft.

Коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов (1,27 млрд долларов) был подан в Великобритании в отношении американской технологической корпорации Microsoft.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в коллективном иске, представленном юридической фирмой Scott+Scott, компания обвиняется в завышении цен для британских корпоративных клиентов, использующих ОС Windows Server в сочетании с облачными платформами компаний-конкурентов, таких как Google и Amazon. Иск был подан 3 декабря в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании.

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США начали масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. По их данным, в центре расследования находится возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным приложениям. Поскольку корпорация является крупным правительственным подрядчиком и получает от различных ведомств, включая Пентагон, контракты на миллиарды долларов, опасения комиссии вызывают в том числе "провалы Microsoft в сфере кибербезопасности".