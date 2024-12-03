О нас

Британия подала антимонопольный иск против Microsoft на 1,27 млрд долларов

Британия подала антимонопольный иск против Microsoft на 1,27 млрд долларов Коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов (1,27 млрд долларов) был подан в Великобритании в отношении американской технологической корпорации Microsoft.
Финансы
3 декабря 2024 г. 16:20
Британия подала антимонопольный иск против Microsoft на 1,27 млрд долларов

Коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов (1,27 млрд долларов) был подан в Великобритании в отношении американской технологической корпорации Microsoft.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в коллективном иске, представленном юридической фирмой Scott+Scott, компания обвиняется в завышении цен для британских корпоративных клиентов, использующих ОС Windows Server в сочетании с облачными платформами компаний-конкурентов, таких как Google и Amazon. Иск был подан 3 декабря в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании.

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США начали масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. По их данным, в центре расследования находится возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным приложениям. Поскольку корпорация является крупным правительственным подрядчиком и получает от различных ведомств, включая Пентагон, контракты на миллиарды долларов, опасения комиссии вызывают в том числе "провалы Microsoft в сфере кибербезопасности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi