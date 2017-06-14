Британия может проиграть Европе статус клирингового центра

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Евросоюз (ЕС) предложил клиринговым палатам Британии перебазироваться в Европу.

Как сообщает Reportсо ссылкой на Forexpf.Ru, экономика Британии может получить сильный удар. Так, в 2016 году ежедневный объем сделок по процентным производным инструментам через клиринговые палаты Британии составлял 1,18 трлн долларов. Это вторая по величине локация для клиринга после США.

Расчетно-клиринговые палаты занимают ключевое место между покупателями и продавцами в операциях с сырьевыми активами и производными инструментами, гарантируя обеспечение сделок даже в случае, если одна из сторон становится несостоятельной. Этот бизнес очень ценен для Лондона, поскольку он привлекает в Сити триллионы долларов. А опыт Британии в клиринге, в свою очередь, магнитом притягивает к себе капитал и экспертов в этой области.

По аналитическим данным, Великобритания проводит через свои клиринговые палаты больше сделок с евровыми производными инструментами, чем другие страны ЕС вместе взятые – три четверти от общего объема сделок в блоке.

Европейские власти опасаются, что после Брекзита Британия откажется нести ответственность перед судами и регуляторами Европы.