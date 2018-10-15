Британия и Россия могут отказаться от доллара при расчетах

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Британия и Россия могут отказаться от доллара при взаиморасчетах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Он отметил, что сейчас есть готовая инфраструктура, позволяющая российским и британским компаниям при необходимости перейти на расчеты в рублях и фунтах стерлингов.

"Британский фунт - такая же свободно конвертируемая валюта, как доллар и евро... Для российской компании ничего не стоит открыть счет в фунтах в российском или иностранном банке. Российский импортер может также купить фунт на Московской бирже и им рассчитаться", - сказал Абрамов.

Российский представитель также рассказал о возобновлении торговых отношений между Москвой и Лондоном впервые с 2014 года. Интересы стран в областях, на которые не распространяются санкции, совпадают, и британская сторона готова к сотрудничеству, сказал он.