Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit

ЕС по-прежнему не исключает варианта выхода Великобритании из союза без соглашения в связи с "сохраняющейся неопределенностью" в Лондоне в отношении ратификации сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованных в среду материалах Еврокомиссии.

"В свете сохраняющейся неопределенности в Великобритании в отношении ратификации соглашения о выходе... и общей внутриполитической ситуации сценарий "без сделки" 1 ноября 2019 года во многом остается возможным, хотя и нежелательным, результатом", - говорится в документе.В связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала все выработанные ранее меры на случай выхода Великобритании без соглашения."ЕК пришла к выводу, что нет необходимости вносить поправки в какие-либо меры по существу и что они по-прежнему пригодны для поставленных целей. Комиссия не планирует никаких новых мер до новой даты выхода", - говорится в материалах.Учитывая, что сценарий "без сделки" остается возможным, ЕК "настоятельно призывает все заинтересованные стороны воспользоваться дополнительным временем, предоставленным продлением, чтобы принять все необходимые меры для подготовки к выходу Великобритании из ЕС"."ЕК напоминает, что все заинтересованные стороны несут ответственность за подготовку всех сценариев", - отмечается в сообщении.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.