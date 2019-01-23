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    Бразилия намерена продать госкомпании

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бразилия продаст большую часть госкомпаний, план приватизации почти готов.

    Как передает Report, об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

    В частности, планируются к продаже аэропорты и порты.

    "Госкомпании, которые не приносят прибыли, должны быть проданы", - заявил Болсонару.

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