Бразилия намерена продать госкомпании

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бразилия продаст большую часть госкомпаний, план приватизации почти готов.
Как передает Report, об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
В частности, планируются к продаже аэропорты и порты.
"Госкомпании, которые не приносят прибыли, должны быть проданы", - заявил Болсонару.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости