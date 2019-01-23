Бразилия намерена продать госкомпании

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бразилия продаст большую часть госкомпаний, план приватизации почти готов.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, планируются к продаже аэропорты и порты.

"Госкомпании, которые не приносят прибыли, должны быть проданы", - заявил Болсонару.