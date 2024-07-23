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Bosch объявила о крупнейшей в ее истории сделке на 8 млрд долларов

Bosch объявила о крупнейшей в ее истории сделке на 8 млрд долларов Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH покупает бизнес в сфере выпуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха у ирландской Johnson Controls International и японской Hitachi за 8 млрд долларов. Сделка станет кр
Финансы
23 июля 2024 г. 15:29
Bosch объявила о крупнейшей в ее истории сделке на 8 млрд долларов

Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH покупает бизнес в сфере выпуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха у ирландской Johnson Controls International и японской Hitachi за 8 млрд долларов. Сделка станет крупнейшей в истории Bosch.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказано в пресс-релизе компании.

Bosch приобретет операции Johnson Controls в этой сфере, а также 100% СП по выпуску кондиционеров ирландской компании с Hitachi, в котором последней принадлежит 40%.

Акционеры Bosch и наблюдательный совет компании одобрили сделку. Стороны планируют закрыть ее в течение 12 месяцев.

В Bosch отмечают, что покупаемые активы принесли своим владельцам выручку в размере около 4 млрд евро в 2023 году.

Johnson Controls сообщила в отдельном пресс-релизе, что получит от этой сделки 6,7 млрд долларов.

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