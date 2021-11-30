БОС: Выплаты по Standard Insurance составили 5 млн манатов

Выплаты, связанные с ликвидируемой страховой компанией Standard Insurance, на сегодняшний день достигли 5 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов.
По словам Ахмедова, эти выплаты охватывают около 5 тысяч договоров.
Представитель БОС добавил, что сейчас также производятся небольшие выплаты.
Напомним, что по решению Центробанка лицензия Standard Insurance на страховую деятельность была аннулирована, и решение суда о банкротстве вступило в силу 14 сентября 2020 года.