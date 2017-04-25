БОС выплатил 212 тыс. манатов по обязательствам Alfa Sigorta

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) продолжает выдачу компенсационных выплат по страховым требованиям, поступившим в связи с договорами обязательного страхования, оформленными ОАО Alfa Sigorta, лицензия которого была аннулирована в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, с февраля текущего года в Бюро в общей сложности поступило 146 страховых требований, 130 из которых были удовлетворены, а по 3 случаям отказано в выплате компенсаций на основаниях, предусмотренных законодательством. Еще 13 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.

Общий объем компенсационных выплат по страховым требованиям, удовлетворенным со стороны Бюро, составил 211 689 манат. Из этой суммы 193 601 манат составили компенсации по ущербам, причиненным транспортным средствам, 10 088 манатов - имуществу, а 8 000 манатов - возмещение вреда, причиненного здоровью.