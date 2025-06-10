БОС утвердил стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы

Бюро обязательно страхования (БОС) утвердило стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы.
Как сообщает Report, документ направлен на обеспечение устойчивого, прозрачного и инновационного развития обязательного страхования.
Согласно стратегии, Бюро планирует развивать цифровую инфраструктуру, внедрять решения на базе данных и искусственного интеллекта, а также укреплять финансовую устойчивость гарантийного фонда.
В числе приоритетных задач — улучшение доступа к страховым услугам и совершенствование нормативной базы.
Среди других целей числятся модернизация деятельности бюро "Зеленая карта", создание методологического центра, а также развитие механизмов компенсаций и суброгации. Особое внимание уделяется цифровизации, в частности, планируется сократить использование бумажных носителей.
Стратегия также предусматривает внедрение современных систем управления рисками и формирование корпоративной модели управления в страховой отрасли.