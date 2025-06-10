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БОС утвердил стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы

БОС утвердил стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы БОС утвердил стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы
Финансы
10 июня 2025 г. 16:56
БОС утвердил стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы

Бюро обязательно страхования (БОС) утвердило стратегию развития страхового сектора на 2025–2027 годы.

Как сообщает Report, документ направлен на обеспечение устойчивого, прозрачного и инновационного развития обязательного страхования.

Согласно стратегии, Бюро планирует развивать цифровую инфраструктуру, внедрять решения на базе данных и искусственного интеллекта, а также укреплять финансовую устойчивость гарантийного фонда.

В числе приоритетных задач — улучшение доступа к страховым услугам и совершенствование нормативной базы.

Среди других целей числятся модернизация деятельности бюро "Зеленая карта", создание методологического центра, а также развитие механизмов компенсаций и суброгации. Особое внимание уделяется цифровизации, в частности, планируется сократить использование бумажных носителей.

Стратегия также предусматривает внедрение современных систем управления рисками и формирование корпоративной модели управления в страховой отрасли.

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Версия на азербайджанском языке İSB: 2025-2027-ci illərdə Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyası təsdiqlənib

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