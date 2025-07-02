Бюро обязательного cтрахования (БОС) стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями.
Как сообщает Report, об этом сказала руководитель lепартамента развития бизнеса БОС Ханым Джамалова в ходе медиатура для представителей медиа.
По ее словам, у заинтересованных сторон, таких как Центральный банк Азербайджана и страховые компании, есть стратегические ожидания от БОС.
Она добавила, что основным приоритетом организации являются ожидания ЦБА от страхового сектора. "Мы учли эти ожидания в нашей стратегии, и они будут отражены в нашей деятельности в течение 2025-2027 годов. Наше стратегическое видение заключается в создании корпоративного управления в секторе обязательного страхования, превращении в инновационную, основанную на данных и устойчивую организацию "insurtech", - сказала она.