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БОС стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями

БОС стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями БОС стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями
Финансы
2 июля 2025 г. 16:43
БОС стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями

Бюро обязательного cтрахования (БОС) стремится стать региональным оператором по управлению страховыми операциями.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель lепартамента развития бизнеса БОС Ханым Джамалова в ходе медиатура для представителей медиа.

По ее словам, у заинтересованных сторон, таких как Центральный банк Азербайджана и страховые компании, есть стратегические ожидания от БОС.

Она добавила, что основным приоритетом организации являются ожидания ЦБА от страхового сектора. "Мы учли эти ожидания в нашей стратегии, и они будут отражены в нашей деятельности в течение 2025-2027 годов. Наше стратегическое видение заключается в создании корпоративного управления в секторе обязательного страхования, превращении в инновационную, основанную на данных и устойчивую организацию "insurtech", - сказала она.

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