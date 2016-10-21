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    БОС приобрел долю в Audatex-Azerbaijan

    Бюро выплатило за долю участия 750 манатов

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) и ООО Audatex-Azerbaijan подписали соглашение о приобретении 5% доли в капитале компании. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев.

    По его словам, Бюро выплатило Audatex-Azerbaijan за долю участия 750 манатов: “Уставный капитал компании равен 15 тыс. манатов, мы выплатили 5% этой суммы. На данный момент рыночная позиция компании нас не устраивает. Мы стараемся расширить клиентскую базу Audatex-Azerbaijan путем уменьшения стоимости услуг".

    "Услуги в компании оплачиваются в евро, и после последней девальвации оценка ущерба заметно подорожала. Мы предлагаем установить цены в манатах, что приведет к снижению стоимости услуг в 2 раза”, - сказал глава БОС. 

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