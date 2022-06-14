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БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию Школьники, пострадавшие в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на дороге Шамахы-Баку, могут получить страховые выплаты по 5 тыс. манатов.
Финансы
14 июня 2022 г. 17:24
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию

Школьники, пострадавшие в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на дороге Шамахы-Баку, могут получить страховые выплаты по 5 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Бюро обязательного страхования (БОС).

В заявлении говорится, что при междугородних пассажироперевозках применяется обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев. В зависимости от того, является ли виновником ДТП водитель автобуса или другого транспортного средства, ущерб будет возмещен страховщиком в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля: "В этом случае, при условии, что общая страховая сумма за вред, причиненный здоровью физических лиц, не превышает 50 тысяч манатов, производится выплата в размере 5 000 манатов каждому физическому лицу".

Отмечается, что если виновником аварии является владелец транспортного средства, осуществляющего междугородние перевозки, компенсации выплачиваются в рамках обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев: "В этом случае страховые суммы исчисляются в размере 5 000 манатов на каждого пассажира транспортного средства. Максимальный лимит, связанный с общей суммой страховой выплаты, определяется количеством мест транспортного средства”.

Также в сообщении отмечается, что если транспортное средство, владелец которого виновен в ДТП, застраховано в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев, то пострадавшим или их наследникам выплаты производятся по обоим видам.

Отметим, что 12 июня пассажирский автобус, следовавший из Габалы в Баку, попал в аварию. В результате находившиеся в автобусе ученики школы №279 города Баку, их классный руководитель и родители получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия 13 из 59 пассажиров были доставлены в Шамахинскую центральную больницу. 10 из них была оказана неотложная медицинская помощь и они были отпущены на амбулаторное лечение. Один человек в тяжелом состоянии будет прооперирован в медицинском учреждении в городе Баку. Два человека с повреждениями средней тяжести были доставлены в Гобустанскую центральную больницу, а оттуда отправлены в Баку.

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Версия на азербайджанском языке İSB: "Şamaxıda avtobus qəzasında xəsarət alan məktəblilərə sığorta təzminatı veriləcək"

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